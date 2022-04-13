Тренер Сориной и Степановой: шанс на олимпийское золото был только в эстафете
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Тренер лыжной российской сборной Егор Сорин, в группу которого входят олимпийские чемпионки в эстафете Татьяна Сорина и Вероника Степанова, подвёл итоги завершившегося сезона.
«Нормальный сезон получился. Было чему радоваться, в том числе и олимпийским медалям, конечно, и другим результатам, но осталась недосказанность какая-то. Всегда хочется лучше, но необходимо трезво оценивать возможности.
Что касается спортсменок моей группы, единственный шанс побороться за золотую олимпийскую медаль у них был именно в эстафете, и я рад, что девушки реализовали его на сто процентов. Слава богу, что это получилось. А что не получилось – оставим на будущее», – сказал специалист в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
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