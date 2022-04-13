«Сергею нужно принять решение». Егор Сорин высказался о переходе к нему Устюгова

Тренер лыжной российской сборной Егор Сорин, известный по работе с олимпийскими чемпионками в эстафете Татьяной Сориной и Вероникой Степановой, прокомментировал переход в его группу ещё одного золотого медалиста Олимпиады в Пекине – Сергея Устюгова.
«Мы уже созванивались с Маркусом Крамером, обсудили тренировочные планы. Устюгова будет курировать Маркус, а я буду осуществлять визуальный контроль, но в большей степени вся подготовка будет зависеть от Сергея. Пусть он определится со своим будущим, со своей мотивацией.
Когда он примет окончательное решение, тогда и будем с ним работать уже плотно. Сейчас ему предоставлена свобода, чтобы он побыл с семьёй, собрался с мыслями. Когда Сергей будет готов начать работу, тогда и приступим», – сказал специалист в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
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