Тренер Сорин рассказал о возможных проблемах подготовки лыжников к следующему сезону

Тренер лыжной российской сборной Егор Сорин рассказал о нынешнем составе группы и о возможных проблемах в подготовке национальной команды к сезону-2022/2023.

«Точно могу сказать про тех, кто со мной уже работал: Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Анастасия Фалеева, Екатерина Смирнова. Предварительно в состав группы включена и «выпускница» юниорской команды Елизавета Бекишева. Что касается ребят, то продолжим работу с Денисом Филимоновым, Глебом Ретивых (помимо Сергея Устюгова). Возможны и другие кандидатуры, но пока не хотел бы называть никаких фамилий.

Точно известно, что в августе мы проведём сборы в Терсколе. Это единственное в нашей стране место, где можно готовиться на высоте. В сентябре мы будем работать в Тюмени, где примем участие в традиционных Всероссийских соревнованиях. Все остальные сборы на этапе обсуждения и утверждения.

Многое ведь зависит и от условий, которые нам предложат. Нужно понимать, что сейчас все сборные команды – не только по лыжным гонкам, а вообще все – будут тренироваться в России, может возникнуть перегруженность баз. Конечно, мы очень хотим поехать в Кавголово и потренироваться в лыжном тоннеле летом, но будет ли он открыт? До последнего ждать ответа мы тоже не будем. Рассматриваем и Раубичи, отлично знакомое мне место. Сейчас там многое модернизировано, хороший зал с немецким лыжным тредбаном. Вероятно, один сбор мы проведём в Беларуси», – сказал Сорин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.