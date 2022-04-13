Степанова — об олимпийском золоте: я хочу гораздо большего

Олимпийская чемпионка в эстафете, российская лыжница Вероника Степанова высказалась о роли золотой медали Пекина в своей спортивной карьере.

«В первую, вторую и даже третью очередь я лыжница. Я получаю удовольствие, просто вставая на лыжи. И тем более выигрывая. В спорте у меня есть чёткие планы и цели до, по крайней мере, Олимпиады 2026 года. И эти планы начали воплощаться сразу после юниорского чемпиона мира, и пока всё идёт в рамках намеченного. Не хочу принижать ценность олимпийского золота, но для меня это лишь веха на долгом пути. Я хочу гораздо большего. Медаль не самоцель», – сказала спортсменка в социальных сетях.

Напомним, на прошедшей Олимпиаде в Китае Степанова вывела сборную России вперёд на заключительном этапе эстафеты, обойдя команду Германии.