Глава Федерации фристайла России: некоторые спортсмены воспринимают тренеров как холопов

Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов посетовал на неправильное, по его мнению, отношение некоторых спортсменов к своим тренерам.

«Проблема заключается в том, что сегодня спортсмен начинает управлять всем процессом, некоторые воспринимают тренеров не как наставников и учителей, а как обслуживающий персонал, который должен лыжи носить. Как холопов.

У нас скоро тренеру нельзя будет спортсмена разбудить на зарядку. Должна быть и самодисциплина, и дисциплина в команде, которую обеспечивают тренеры. Спортсмен не должен находиться в зоне комфорта, если речь идёт о спорте высших достижений. Нужно работать, трудиться. А сейчас складывается такая атмосфера, что тренеры уже и работать не хотят: они вкладывают душу, стараются, а их только обвиняют», — приводит слова Курашова ТАСС.

Ранее чемпионка мира 2021 года в биг-эйре Анастасия Таталина заявила, что ФФР требовала от неё поделиться заработанными призовыми, а мать спортсменки заявила о домогательствах к её дочери со стороны тренера Никиты Васильева.

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