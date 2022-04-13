Колонья: перед скиатлоном в Сочи я не был уверен, что вернусь

Четырёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира и четырёхкратный обладатель Кубка мира, швейцарец Дарио Колонья рассказал о непростом пути к своим вторым Олимпийским играм, состоявшимся в Сочи в 2014 году.
Тогда Колонья стал двукратным триумфатором соревнований, взяв золото в скиатлоне и классической гонке на 15 км.
«Сочинский скиатлон 2014 года, на котором я завоевал вторую олимпийскую медаль, очень запомнился мне. После травмы стопы в ноябре 2013 года я вообще не был уверен, что смогу вернуться. Но я знал, что сделаю это, если сойдусь лицом к лицу с лучшими.
Впервые я понял, что готов бросить вызов сильнейшим, на своём первом подиуме, который состоялся на Кубке мира в Ла-Клюзе в 2008 году. Тогда я пришёл вторым следом за Петтером Нортугом», — цитирует спортсмена издание Ski-Nordique.
- 13 апреля 2022
-
16:51
-
16:02
-
14:33
-
13:33
-
13:16
-
12:57
-
12:04
-
11:48
-
11:20
-
10:57
-
09:33
-
08:49
- 12 апреля 2022
-
22:38
-
21:22
-
19:18
-
18:50
-
16:18
-
16:16
-
09:55
-
09:40
-
09:27
-
09:22
-
07:59
-
07:49
- 11 апреля 2022
-
23:01
-
21:44
-
21:15
-
20:29
-
20:18
-
19:10
-
18:47
-
16:13
-
15:39
-
14:56
-
14:49