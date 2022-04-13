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Колонья: перед скиатлоном в Сочи я не был уверен, что вернусь

Колонья: перед скиатлоном в Сочи я не был уверен, что вернусь
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Четырёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира и четырёхкратный обладатель Кубка мира, швейцарец Дарио Колонья рассказал о непростом пути к своим вторым Олимпийским играм, состоявшимся в Сочи в 2014 году.

Тогда Колонья стал двукратным триумфатором соревнований, взяв золото в скиатлоне и классической гонке на 15 км.

«Сочинский скиатлон 2014 года, на котором я завоевал вторую олимпийскую медаль, очень запомнился мне. После травмы стопы в ноябре 2013 года я вообще не был уверен, что смогу вернуться. Но я знал, что сделаю это, если сойдусь лицом к лицу с лучшими.

Впервые я понял, что готов бросить вызов сильнейшим, на своём первом подиуме, который состоялся на Кубке мира в Ла-Клюзе в 2008 году. Тогда я пришёл вторым следом за Петтером Нортугом», — цитирует спортсмена издание Ski-Nordique.

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