Шведская федерация лыж категорически против избрания Елены Вяльбе в совет FIS

Глава Федерации лыжных видов спорта Швеции Карин Маттссон выступила против того, чтобы глава Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной России Елена Вяльбе переизбиралась в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS). Новый состав органа будет избран на конгрессе FIS в мае.

«По всем этим вопросам мы тесно сотрудничаем с Норвегией и Финляндией. Конечно, мы не будем голосовать за неё. Одно дело не голосовать за неё, но должна ли она вообще быть в числе кандидатов? Должна ли она вообще иметь право участвовать в выборах? Хотим ли мы исключить её из списка? Да. Это то, что мы хотим обсудить дальше.

В этом надо исходить из той же логики, что и при отстранении спортсменов. На должности в FIS вы представляете свою страну не меньше, а даже больше», — приводит слова Маттссон Expressen.

Ранее против кандидатуры Вяльбе высказались глава Финской лыжной ассоциации Маркку Хаапасалми и глава Польской лыжной ассоциации Ян Винкель.

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