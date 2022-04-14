«Очки по размеру». Савелий Коростелёв отреагировал на свежее фото Дарьи Непряевой

Чемпион мира среди юниоров, российский лыжник Савелий Коростелёв оставил комментарий под постом в соцсетях российской лыжницы Дарьи Непряевой, младшей сестры олимпийской чемпионки 2022 года в эстафете Натальи Непряевой. Непряева показала фото из Кировска, спортсменка надела большие очки, которые часто используют горнолыжники.
«Очки по размеру», — написал Коростелёв в комментариях.
Фото: из личного архива дарьи непряевой
Ранее в апреле 18-летний Савелий Коростелёв выиграл гонку на 10 км свободным стилем на Всероссийских соревнованиях в Апатитах. Коростелёв на 12,8 секунды опередил ближайшего преследователя, которым стал Никита Родионов. Замкнул тройку Никита Егоров.
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Провокация финнов против сборной России по лыжным гонкам
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