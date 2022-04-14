Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Очки по размеру». Савелий Коростелёв отреагировал на свежее фото Дарьи Непряевой

«Очки по размеру». Савелий Коростелёв отреагировал на свежее фото Дарьи Непряевой
Комментарии

Чемпион мира среди юниоров, российский лыжник Савелий Коростелёв оставил комментарий под постом в соцсетях российской лыжницы Дарьи Непряевой, младшей сестры олимпийской чемпионки 2022 года в эстафете Натальи Непряевой. Непряева показала фото из Кировска, спортсменка надела большие очки, которые часто используют горнолыжники.

«Очки по размеру», — написал Коростелёв в комментариях.

Фото: из личного архива дарьи непряевой

Ранее в апреле 18-летний Савелий Коростелёв выиграл гонку на 10 км свободным стилем на Всероссийских соревнованиях в Апатитах. Коростелёв на 12,8 секунды опередил ближайшего преследователя, которым стал Никита Родионов. Замкнул тройку Никита Егоров.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Провокация финнов против сборной России по лыжным гонкам

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022