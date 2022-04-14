Линн Сван рассказала о том, как проехала 100 км на лыжах без палок

Шведская лыжница Линн Сван рассказала о своей тренировке, на которой она проехала 100 км, но не использовала палок.

«Она шла семь часов. Я наполнила свой питьевой пояс большим количеством тонизирующих гелей и сладостей, остановилась в первый раз только через пять часов, но всё ещё была достаточно бодра.

Проблема была не в том, что я устала и почувствовала, что мне стало тяжело, а в том, что я получила много мозолей от лыжных ботинок. Когда вы катаетесь без палок, вы наклоняете ноги в большей степени, чтобы добиться лучшего скольжения на лыжах.

Что было на следующий день? Я проснулась и была действительно готова. На следующий день вышла на трёхчасовую пробежку. Так что я не слишком устала», — приводит Langrenn слова Сван со ссылкой на подкаст Skisporet.

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