Екатерина Смирнова выиграла масс-старт на Всероссийских соревнованиях «Хибинская весна»

Российская лыжница Екатерина Смирнова одержала победу в масс-старте на 10 км коньковым ходом на Всероссийских соревнованиях «Хибинская весна», которые проходят в Кировске. Спортсменка преодолела дистанцию за 25 минут 7,3 секунды.
Второй к финишу пришла Елизавета Шалабода, отставшая на 0,5 секунды. Замкнула тройку сильнейших Ольга Царёва, уступившая победительнице 2,7 секунды.
Дарья Непряева, сестра олимпийской чемпионки 2022 года в эстафете Натальи Непряевой, заняла седьмое место.
Лыжные гонки. Всероссийские соревнования «Хибинская весна». Женщины. Масс-старт
1. Екатерина Смирнова — 25.07,3
2. Елизавета Шалабода +0,5
3. Ольга Царёва +2,7
4. Анастасия Рыгалина +3,9
5. Виктория Трошина +4,9
6. Ольга Жолудева +39,6
7. Дарья Непряева +1.07,9
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Провокация финнов против сборной России по лыжным гонкам
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