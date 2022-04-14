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Екатерина Смирнова выиграла масс-старт на Всероссийских соревнованиях «Хибинская весна»

Екатерина Смирнова выиграла масс-старт на Всероссийских соревнованиях «Хибинская весна»
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Российская лыжница Екатерина Смирнова одержала победу в масс-старте на 10 км коньковым ходом на Всероссийских соревнованиях «Хибинская весна», которые проходят в Кировске. Спортсменка преодолела дистанцию за 25 минут 7,3 секунды.

Второй к финишу пришла Елизавета Шалабода, отставшая на 0,5 секунды. Замкнула тройку сильнейших Ольга Царёва, уступившая победительнице 2,7 секунды.

Дарья Непряева, сестра олимпийской чемпионки 2022 года в эстафете Натальи Непряевой, заняла седьмое место.

Лыжные гонки. Всероссийские соревнования «Хибинская весна». Женщины. Масс-старт
1. Екатерина Смирнова — 25.07,3
2. Елизавета Шалабода +0,5
3. Ольга Царёва +2,7
4. Анастасия Рыгалина +3,9
5. Виктория Трошина +4,9
6. Ольга Жолудева +39,6
7. Дарья Непряева +1.07,9

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