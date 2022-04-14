Екатерина Смирнова выиграла масс-старт на Всероссийских соревнованиях «Хибинская весна»

Российская лыжница Екатерина Смирнова одержала победу в масс-старте на 10 км коньковым ходом на Всероссийских соревнованиях «Хибинская весна», которые проходят в Кировске. Спортсменка преодолела дистанцию за 25 минут 7,3 секунды.

Второй к финишу пришла Елизавета Шалабода, отставшая на 0,5 секунды. Замкнула тройку сильнейших Ольга Царёва, уступившая победительнице 2,7 секунды.

Дарья Непряева, сестра олимпийской чемпионки 2022 года в эстафете Натальи Непряевой, заняла седьмое место.

Лыжные гонки. Всероссийские соревнования «Хибинская весна». Женщины. Масс-старт

1. Екатерина Смирнова — 25.07,3

2. Елизавета Шалабода +0,5

3. Ольга Царёва +2,7

4. Анастасия Рыгалина +3,9

5. Виктория Трошина +4,9

6. Ольга Жолудева +39,6

7. Дарья Непряева +1.07,9

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