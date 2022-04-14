FIS впервые в истории допустил женщин к соревнованиям по прыжкам на полётных трамплинах

Комитет Международной лыжной федерации (FIS) разрешил женщинам соревноваться на турнирах по прыжкам на полётных трамплинах, начиная с сезона-2022/2023.

«Пожалуй, это самая важная веха в истории нашего вида спорта. Это почти соответствует тому, что девушкам разрешено участвовать в Олимпийских играх. Теперь мы можем продолжать развивать этот фантастический вид спорта», — цитирует ABC Nyheter менеджера сборной Норвегии по прыжкам на лыжах с трамплина Класа Бреде Бротена.

Организаторы Кубка мира теперь смогут организовать женские соревнования по прыжкам на трамплинах высотой более 200 метров. Сейчас в мире есть всего пять подобных трамплинов «Викерсунд» (Норвегия), «Оберстдорф» (Германия), «Кульм» (Австрия), «Харрахов» (Чехия) и «Летальница» (Словения).

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