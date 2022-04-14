В сборной России назвали причину пропуска Натальей Непряевой последней гонки сезона
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Наталья Непряева не приняла участия в масс-старте в рамках Всероссийских соревнований «Хибинская весна» из-за болезни. Об этом сообщил старший тренер сборной России Юрий Бородавко. Изначально предполагалось, что Непряева выступит в гонке.
«У Непряевой немножко заболело горло, поэтому решили не рисковать, и она не стартовала в «Хибинской весне». Наталья будет продолжать восстановительные мероприятия. А дальше, как пройдут все симптомы, приступит к тренировкам», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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Провокация финнов против сборной России по лыжным гонкам:
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