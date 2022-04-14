Опубликовано фото с Александром Большуновым с награждения призёров масс-старта в Кировске

В телеграм-канале Федерации лыжных гонок России опубликовали фотографию призёров масс-старта на 15 км коньковым ходом на Всероссийских соревнованиях «Хибинская весна» в Кировске. Первые три места заняли Александр Большунов, Андрей Ларьков и Евгений Белов.

Посмотреть фото можно в телеграм-канале Федерации лыжных гонок России.

Лыжные гонки. Всероссийские соревнования «Хибинская весна». Мужчины. Масс-старт

1. Александр Большунов — 34.33,2

2. Андрей Ларьков +1,5

3. Евгений Белов +3,5

4. Иван Якимушкин +3,6

5. Дмитрий Кондрашов +4,0

6. Максим Зубцов +9,6

7. Артём Николаев +33,2

8. Данил Нелипа +39,1

9. Денис Катаев +39,2

10. Дмитрий Чекулаев +1.12,7.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».





Провокация финнов против сборной России по лыжным гонкам: