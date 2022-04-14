Опубликовано фото с Александром Большуновым с награждения призёров масс-старта в Кировске

В телеграм-канале Федерации лыжных гонок России опубликовали фотографию призёров масс-старта на 15 км коньковым ходом на Всероссийских соревнованиях «Хибинская весна» в Кировске. Первые три места заняли Александр Большунов, Андрей Ларьков и Евгений Белов.
Посмотреть фото можно в телеграм-канале Федерации лыжных гонок России.
Лыжные гонки. Всероссийские соревнования «Хибинская весна». Мужчины. Масс-старт
1. Александр Большунов — 34.33,2
2. Андрей Ларьков +1,5
3. Евгений Белов +3,5
4. Иван Якимушкин +3,6
5. Дмитрий Кондрашов +4,0
6. Максим Зубцов +9,6
7. Артём Николаев +33,2
8. Данил Нелипа +39,1
9. Денис Катаев +39,2
10. Дмитрий Чекулаев +1.12,7.
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Провокация финнов против сборной России по лыжным гонкам:
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