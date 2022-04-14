Йоханнес Клебо показал солнечное фото со своей девушкой в её день рождения

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо выложил новую фотографию в своих соцсетях. На снимке Клебо изображён со своей девушкой Перниллой Дёсвик, которой исполнилось 25 лет.
«Лучшему человеку в мире исполнилось 25 лет. Спасибо за прекрасный день в Копенгагене, с нетерпением ждём продолжения», — подписал он фото.
Фото: из личного архива йоханнеса клебо
На Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) Йоханнес Клебо завоевал золотые медали в личном и командном спринтах, а также серебро в эстафете и бронзу в индивидуальной гонке. Из-за коронавируса Клебо пропустил последние три этапа Кубка мира по лыжным гонкам, которые прошли в Драммене, Хольменколлене (оба — Норвегия) и Фалуне (Швеция). Норвежский спортсмен одержал досрочную победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022 по лыжным гонкам.
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