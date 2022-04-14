Вяльбе оценила слова главы шведских лыж. Та против возможного переизбрания Елены в FIS
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Глава Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной России Елена Вяльбе прокомментировала слова президента Федерации лыжных видов спорта Швеции Карин Маттссон. Ранее чиновница выступила против того, чтобы Вяльбе переизбиралась в совет FIS. Новый состав органа будет избран на конгрессе Международной федерации лыжного спорта (FIS) в мае.
«Документы у меня уже поданы, а остальное обсуждение в комментариях не нуждается», — приводит слова Елены Вяльбе «РБК-Спорт».
Ранее против кандидатуры Вяльбе высказались глава Финской лыжной ассоциации Маркку Хаапасалми и глава Польской лыжной ассоциации Ян Винкель.
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Провокация финнов против сборной России по лыжным гонкам:
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