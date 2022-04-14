Клебо отказался комментировать слова Вяльбе о причинах его схода с масс-старта на ОИ-2022

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо не стал комментировать слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе. Ранее она усомнилась в версии норвежцев о причинах схода Клебо во время масс-старта на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
Клебо вышел на старт, но не смог добежать до финиша. Спортсмен сослался на плохое самочувствие и расстройство желудка. Позднее норвежцы заявили, что причиной могло стать употребление местной воды. Но Вяльбе усомнилась в этой версии, напомнив, что норвежские лыжники везде привозят с собой воду из своей страны.
Dagbladet связался с семьёй Клебо, чтобы получить его комментарий, но спортсмен отказался от обсуждения слов Вяльбе.
Провокация финнов против сборной России по лыжным гонкам:
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