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«Это моя слабая сторона». Юлия Ступак показала фото на велосипеде

«Это моя слабая сторона». Юлия Ступак показала фото на велосипеде
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак выложила новое фото в своих соцсетях. Спортсменка показала, как тренируется на велосипеде.

«Открыла велосезон. Если коротко, то я всегда знала, что это моя слабая сторона», — подписала она снимок.

Фото: из личного архива юлии ступак

На Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) Юлия Ступак завоевала две медали: золото в эстафете и бронзу в командном спринте. Всего у сборной России по лыжным гонкам 11 наград: четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые. В неофициальном медальном зачёте по итогам Игр сборная России оказалась на девятом месте. Спортсмены завоевали 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей. Первое место заняла национальная команда Норвегии, у которой 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых наград.

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