Фристайлистка Таталина: в ответ на моё обращение последовали только грязь и ложь

Российская фристайлистка Анастасия Таталина, которая ранее опубликовала открытое письмо на имя министра спорта России Олега Матыцина, рассказала, почему решила обнародовать обращение именно сейчас. Ранее она заявила, что у неё вымогали деньги в Федерации фристайла. Также спортсменка утверждала, что к ней домогался тренер Никита Васильев.



«Федерация упрекает меня, что нужно больше тренироваться, а не самопиариться. Но хотела бы уточнить своевременность своего открытого обращения — сезон закончился, и именно сейчас я могу решать волнующие меня вопросы, не отвлекаясь от тренировочного процесса.



Если бы я подняла эти вопросы в разгар предолимпийской подготовки, вероятнее всего, меня бы просто отстранили от участия на Олимпиаде. Нашли бы вескую причину — вроде того «нарушения спортивной дисциплины», о котором неоднократно говорил Алексей Курашов, искажая факты.



До этого меня компрометировали перед спортсменами, а теперь масштабы увеличились. Сейчас Курашов обвиняет меня в лицемерии и аморальном поведении, настраивая против все спортивные организации. Мол, я всех опорочила.



В ответ на мое обращение нет ни одного конструктивного ответа. Только грязь и ложь. Как я поняла Курашова, он намекает мне на смену спортивного гражданства. Если бы у меня было такое намерение, я просто сделала бы это, а не пыталась бы поднимать проблемы, которые есть в нашем виде спорта и о которых многие боятся говорить, зная, что ждет после этого», — цитирует спортсменку «Спорт-Экспресс».

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