«Выглядит быстро, но это не так». Эмиль Иверсен показал живописное фото на лыжах
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Четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам, норвежец Эмиль Иверсен опубликовал в своих соцсетях свежую фотографию. Иверсен показал снимок с лыжной тренировке на фоне горного пейзажа.
«Выглядит быстро, но это не так», — подписал он фото.
Фото: из личного архива эмиля иверсена
Напомним, Эмилю Иверсену не удался сезон-2021/2022. Он досрочно прекратил выступления, пропустив последние этапы Кубка мира. В рамках Кубка мира лучший личный результат Иверсена в сезоне – седьмое место в классической разделке. На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) Эмиль выступил лишь в эстафете, где команда Норвегии заняла второе место.
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