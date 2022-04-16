Александр Большунов оценил своё выступление на заключительных стартах в сезоне

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов прокомментировал своё выступление на Всероссийских соревнованиях «Хибинская весна» в Кировске. Большунов выиграл 15-километровый масс-старт свободным стилем.

«Начали не очень быстро, ускорялись уже на последнем круге. В принципе, ребята составили конкуренцию. Трасса вроде бы и тяжёлая, но спуски пологие, те, кто ехал сзади, догоняли. В Кировске покатались на горных лыжах, это тоже хорошо для подготовки. Как такового отпуска у нас нет, даже когда нет соревнований и сборов, у нас идут тренировки. Да и в конце сезона у меня всегда большое желание побегать. Поэтому в Мурманской области бежал в своё удовольствие, в расслабленном состоянии», — приводит слова Большунова «КП Мурманск».

Как живёт олимпийский чемпион Александр Большунов: