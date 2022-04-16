Александр Большунов оценил своё выступление на заключительных стартах в сезоне

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов прокомментировал своё выступление на Всероссийских соревнованиях «Хибинская весна» в Кировске. Большунов выиграл 15-километровый масс-старт свободным стилем.
«Начали не очень быстро, ускорялись уже на последнем круге. В принципе, ребята составили конкуренцию. Трасса вроде бы и тяжёлая, но спуски пологие, те, кто ехал сзади, догоняли. В Кировске покатались на горных лыжах, это тоже хорошо для подготовки. Как такового отпуска у нас нет, даже когда нет соревнований и сборов, у нас идут тренировки. Да и в конце сезона у меня всегда большое желание побегать. Поэтому в Мурманской области бежал в своё удовольствие, в расслабленном состоянии», — приводит слова Большунова «КП Мурманск».
Как живёт олимпийский чемпион Александр Большунов:
- 16 апреля 2022
-
10:47
-
10:33
- 15 апреля 2022
-
11:41
-
10:38
-
09:38
-
07:48
- 14 апреля 2022
-
21:01
-
15:50
-
14:55
-
14:50
-
13:10
-
12:38
-
12:33
-
11:44
-
11:27
-
11:09
-
10:13
-
09:28
-
08:43
-
08:00
-
07:52
-
00:00
- 13 апреля 2022
-
23:54
-
16:51
-
16:02
-
14:33
-
13:33
-
13:16
-
12:57
-
12:04
-
11:48
-
11:20
-
10:57
-
09:33
-
08:49