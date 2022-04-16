Стала известна сумма призовых Александра Большунова за соревнования в Мурманской области

Стало известно, сколько трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов заработал на соревнованиях, прошедших в Мурманской области.
Напомним, в Мончегорске Большунов выиграл марафон на 70 км классическим стилем в рамках чемпионата России – 2022. Позднее, в Кировске Александр стал победителем 15-километрового масс-старта свободным стилем на Всероссийских соревнованиях «Хибинская весна».
По информации издания «Комсомольская правда. Мурманск», за победу в ультрамарафоне Большунов получил 280 тыс. рублей, а за первое место в Кировске – 100 тыс. рублей.
Отметим, что в рамках национального чемпионата Большунов также выиграл скиатлон (30 км) и 50-километровый марафон.
В прошедшем международном сезоне Большунов завоевал три золотые, одну серебряную и одну бронзовую награду на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Спортсмен занял вторую строчку в общем зачёте Кубка мира, «Большой хрустальный глобус» завоевал норвежец Йоханнес Клебо.
Как живёт олимпийский чемпион Александр Большунов:
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