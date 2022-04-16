Йони Мяки признан лучшим спортсменом своего города. Ему вручили премию в € 10 000

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 в командном спринте, финский лыжник Йони Мяки признан лучшим спортсменом своего родного города Вааса.

На церемонии чествования ему вручили премию в размере € 10 тысяч.

Также Мяки стал спортсменом года в центральной Остроботнии (Финляндия). Он достиг этого в третий раз подряд.

Напомним, на финише командного спринта классическим стилем на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) Мяки в тандеме с Ийво Нисканеном завоевал серебряные медали.

За несколько сотен метров до финиша норвежец Йоханнес Клебо, выступавший вместе с Эриком Вальнесом, оторвался от Мяки и россиянина Александра Терентьева, решив вопрос с золотом. В финишном створе Йони был сильнее Терентьева.