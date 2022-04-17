Курбатов и Кулешова выиграли «Авачинский лыжный марафон», Казакевич финишировала 2-й

В Петропавловске-Камчатском состоялся традиционный «Авачинский лыжный марафон» на 60 км свободным стилем. У мужчин победу в нём одержал Илья Курбатов, у женщин – Анастасия Кулешова. Примечательно, что второе место у женщин заняла биатлонистка основной сборной России Ирина Казакевич. Всего в гонке приняло участие 330 спортсменов.

Лыжные гонки. «Авачинский марафон». Петропавловск-Камчатский. 60 км, свободный стиль.

Мужчины.

1. Илья Курбатов – 2:18.10,0.

2. Дмитрий Баграшов – отставание +0,00.

3. Константин Главатских +0,01.

4. Ильназ Закиров +0,01.

5. Рауль Шакирзянов +0,02.

8. Сергей Турышев +0,05.

11. Пётр Пащенко +0,25.

12. Кирилл Бажин +0,28.

17. Дмитрий Япаров +2.32,00.

19. Денис Иродов +3.09,0…

89. Виктор Майгуров +27.11,00.

Женщины.

1. Анастасия Кулешова — 2.28,40.

2. Ирина Казакевич +2,19.

3. Алина Кудисова +2,24.

4. Елизавета Еремееева +5,06.

5. Тамара Дербушева +5,49.

6. Ольга Румянцева +8,02.

7. Анастасия Тришкина +9,59.

8. Дарья Веденина +13,23.

9. Наталья Гербулова +16,41.

10. Мария Новосёлова +18,33.