Один из участников «Авачинского лыжного марафона» скончался во время прохождения дистанции

В Петропавловске-Камчатском умер один из участников «Авачинского лыжного марафона» на 60 км свободным стилем.

61-летний мужчина из Татарстана прилетел на Камчатку с медицинским допуском к участию в соревнованиях, сообщает ИА «Кам 24» со ссылкой на пресс-службу края. Справку мужчине выдал врач одной из городских поликлиник Набережных Челнов. В документе говорилось, что он готов участвовать в лыжных марафонах.

Перед стартом в марафоне утром 17 апреля организаторы проверили у спортсмена документы, которые он предоставил. На плохое самочувствие он не жаловался.

Мужчина прошёл примерно 40 километров трассы «Авачинского марафона», когда ему стало плохо. Другие участники вызвали спасателей, которые эвакуировали мужчину на спортивный комплекс им. Фатьянова в Петропавловске-Камчатском. Там дежурил автомобиль реанимации. Врачи на тот момент уже были бессильны и констатировали смерть. На данный момент причина смерти не установлена.