«Пасха, солнце и бекон». Эмиль Иверсен выложил солнечное фото с отдыха
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Четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам, представитель Норвегии Эмиль Иверсен опубликовал в своих соцсетях новую фотографию. Иверсен (на фото справа) показал, как отметил Пасху, которую во многих странах отметили вчера, 17 апреля.
«Пасха, солнце и бекон», — подписал фотографию норвежский спортсмен.
Фото: из личного архива эмиля иверсена
Напомним, Эмилю Иверсену не удался сезон-2021/2022. Он досрочно прекратил выступления, пропустив последние этапы Кубка мира. В рамках Кубка мира лучший личный результат Иверсена в сезоне – седьмое место в классической разделке. На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) Эмиль выступил лишь в эстафете, где команда Норвегии заняла второе место.
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