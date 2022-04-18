«Пасха, солнце и бекон». Эмиль Иверсен выложил солнечное фото с отдыха

Четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам, представитель Норвегии Эмиль Иверсен опубликовал в своих соцсетях новую фотографию. Иверсен (на фото справа) показал, как отметил Пасху, которую во многих странах отметили вчера, 17 апреля.

«Пасха, солнце и бекон», — подписал фотографию норвежский спортсмен.

Фото: из личного архива эмиля иверсена

Напомним, Эмилю Иверсену не удался сезон-2021/2022. Он досрочно прекратил выступления, пропустив последние этапы Кубка мира. В рамках Кубка мира лучший личный результат Иверсена в сезоне – седьмое место в классической разделке. На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) Эмиль выступил лишь в эстафете, где команда Норвегии заняла второе место.

Главные победы Александра Большунова в сезоне-2021/2022: