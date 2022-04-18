Дмитрий Губерниев раскритиковал Елену Вяльбе за отношение к Веронике Степановой

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал главу Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе за отношение к олимпийской чемпионке 2022 года в эстафете Веронике Степановой. По мнению Губерниева, Вяльбе неправа в том, что запрещает Степановой проявлять себя так, как она хочет.
«По этому конфликту двух мнений быть не может. Прошлое, пусть и героическое, которое пытается бороться с настоящим и будущим, обречено на поражение. Я миллион тысяч раз могу поддержать Нику Степанову. Хватит вспоминать о временах Советского Союза. Молодёжь сейчас другая, молодёжь замечательная. Ей надо помогать, а не мешать. Она сама разберётся, когда ей нужно дать интервью, а когда пойти на тренировку. Тренер в этой ситуации может помочь и направить. Может даже что-то запретить. Но запрещать и обвинять огульно не может.
Для меня картина совершенно очевидная. Звезда в лыжных гонках, по мнению руководителя ФЛГР, это не Вероника Степанова и не Наталья Непряева. Главная звезда — это и есть руководитель Федерации лыжных гонок России. Она хочет быть ньюсмейкером номер один в мире лыж. А так не бывает.
Обратите внимание ещё вот на что. Елена Валерьевна обошла все возможные каналы и YouTube-шоу. Она везде. А Нике Степановой почему-то нельзя», — цитирует Губерниева «РИА Новости Спорт».
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