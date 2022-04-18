Норвежский эксперт: я готов, что после Йохауг в женских норвежских лыжах будет пустота
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Норвежский эксперт по лыжным гонкам Петтер Скинстад высказался по поводу решения четырёхкратной олимпийской чемпионки Терезе Йохауг завершить карьеру на Кубке мира. С сезона-2022/2023 33-летняя Йохауг будет выступать только в марафонах.
По словам эксперта, в Норвегии нет и не предвидится настолько сильной лыжницы, какой была Йохауг.
«Я не боюсь пустоты за спиной Терезе Йохауг. Но я готов к тому, что она будет.
Если посмотреть на результаты последних лет, то нет сомнений, что в ближайшие несколько лет лыжные гонки с участием норвежек совершенно изменятся. Поэтому также важно быть реалистичным в ожиданиях относительно результатов», — приводит его слова ABC Nyheter.
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