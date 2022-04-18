Менеджер сборной Норвегии отреагировал на слова эксперта о «пустоте» после Терезе Йохауг

Менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг прокомментировал слова норвежского эксперта Петтера Скинстада. Ранее Скинстад заявил, что готов, что после решения четырёхкратной чемпионки ОИ Терезе Йохауг завершить карьеру на Кубке мира в женских норвежских лыжах будет пустота.

«Терезе ушла, но у нас есть несколько опытных спортсменок и много молодых талантливых спортсменок, которые находятся на пути к успеху. Я не думаю, что после Терезе будет «пустота», но мы, вероятно, какое-то время будем не так часто находиться на высоких позициях, как мы привыкли с Терезе. Тем не менее я уверен, что молодёжь выйдет на новый уровень и что опытные лыжницы будут бороться за высокие места», — приводит слова Бьервига ABC Nyheter.

Главные победы Александра Большунова в сезоне-2021/2022: