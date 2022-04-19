Степанова: о тебе и твоём спорте забывают через неделю после любой победы

Олимпийская чемпионка Пекина в эстафете, российская лыжница Вероника Степанова в очередной раз высказалась о популяризации лыжного спорта через медиа.



«Новый сезон начался. Сегодня я проведу примерно три часа на велотренажёре. Считается, что велосипед – это лучший метод на первом этапе. Итак, поскольку крутить педали мне сегодня долго, давайте вернёмся к тому, что мне кажется важным.



Быстро бегать на лыжах недостаточно. О тебе и твоём спорте перестают помнить через неделю после любой победы. Чтобы аудитория не забывала о лыжных гонках, надо о себе напоминать.



Я хочу, чтобы лыжные гонки оставались на виду круглый год, а не только в день победы на Олимпиаде. Скандальная известность в духе Ника Кирьоса в теннисе меня не интересует. Ломать ракетки и ругаться с судьями это быстрый путь в заголовки, но не мой. Всё, что я снимаю, рассчитано на конкретную целевую аудиторию. И я воспринимаю её как некий клуб людей, которому интересна моя карьера», – сказала спортсменка в социальных сетях.