Степанова: о тебе и твоём спорте забывают через неделю после любой победы

Олимпийская чемпионка Пекина в эстафете, российская лыжница Вероника Степанова в очередной раз высказалась о популяризации лыжного спорта через медиа.
«Новый сезон начался. Сегодня я проведу примерно три часа на велотренажёре. Считается, что велосипед – это лучший метод на первом этапе. Итак, поскольку крутить педали мне сегодня долго, давайте вернёмся к тому, что мне кажется важным.
Быстро бегать на лыжах недостаточно. О тебе и твоём спорте перестают помнить через неделю после любой победы. Чтобы аудитория не забывала о лыжных гонках, надо о себе напоминать.
Я хочу, чтобы лыжные гонки оставались на виду круглый год, а не только в день победы на Олимпиаде. Скандальная известность в духе Ника Кирьоса в теннисе меня не интересует. Ломать ракетки и ругаться с судьями это быстрый путь в заголовки, но не мой. Всё, что я снимаю, рассчитано на конкретную целевую аудиторию. И я воспринимаю её как некий клуб людей, которому интересна моя карьера», – сказала спортсменка в социальных сетях.
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