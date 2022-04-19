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Елена Вяльбе опровергла слухи, что Денис Спицов отказался от встречи с Владимиром Путиным

Елена Вяльбе опровергла слухи, что Денис Спицов отказался от встречи с Владимиром Путиным
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Президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер национальной команды Елена Вяльбе отреагировала на слухи, что олимпийский чемпион 2022 года в эстафете Денис Спицов отказался от встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Этот человек написал в своём телеграм-канале, и многие репостили, надо позвонить автору и спросить, откуда у него это всё, из какого источника. Но там автора нет, есть некий телеграм-канал, на который все ссылаются.

Это информация, конечно, неверная. Денис, как и многие спортсмены, сейчас на карантине и готовится к награждению, которое пройдёт 24-го числа, и я не понимаю, что неизвестные что-то там пишут, ещё и в кавычках. Мне интересно, откуда они взяли эту информацию», — приводит слова Вяльбе Metaratings.

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