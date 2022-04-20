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Христина Мацокина показала фото из Магадана

Христина Мацокина показала фото из Магадана
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Российская лыжница Христина Мацокина опубликовала свежую фотографию в своих соцсетях. Спортсменка сфотографировалась на фоне моря в своём родном городе Магадане.

Фото: из личного архива христины мацокиной

23-летняя Христина Мацокина приняла участие в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Российская спортсменка участвовала в спринтерских соревнованиях лыжниц, однако, показав лишь 45-й результат в квалификационном забеге, не смогла пробиться в основную сетку соревнований.

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам Мацокина заняла 73-е место в общем зачёте. На счету российской лыжницы 33 очка. Победу одержала другая россиянка, олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Наталья Непряева, которая заработала 973 очка. Она завоевала «Большой хрустальный глобус».

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