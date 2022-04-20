Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Шведский олимпийский комитет: в Пекине ожидали большего от лыж и биатлона

Шведский олимпийский комитет: в Пекине ожидали большего от лыж и биатлона
Комментарии

Представитель Шведского олимпийского комитета Петер Рейнебо высказался о результатах лыжной и биатлонной сборных на Играх в Пекине, признав их неудовлетворительными.

Напомним, в сумме шведские лыжники и биатлонисты завоевали восемь медалей, две из которых – золотые.
«В лыжных гонках и биатлоне мы показали результаты, не равные нашим возможностям. Также очевидно, что ни в одном из биатлонных стартов и лыжных соревнованиях у нас не было лучших по своему ходу лыж», – приводит слова функционера издание SVT.

На критику Рейнебо отреагировал глава Шведской федерации лыжного спорта Ларс Оберг.

«Нормально получать критику. Мы все должны оставаться непредвзятыми и быть готовыми к тому, что нас будут сравнивать. И даже собственный олимпийский комитет. Это нормально, у него есть своё мнение, но оно не единственное в данной ситуации», – сказал Оберг в интервью TT.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022