Прыгунье с трамплина Александре Кустовой подарили квартиру в Магадане за 6 млн рублей

Российская спортсменка Александра Кустова, выступающая в прыжках с трамплина, получила в подарок квартиру от властей Магадана. Дом ещё не достроен, поэтому спортсменке вручили сертификат на жилье. Цена такой квартиры площадью более 56 квадратных метров и с чистовой отделкой составляет примерно 6 млн рублей, сообщает Sportkp.ru.

«Спасибо городу Магадану за такую большую награду! Я так счастлива! Ждём теперь новый комплекс трамплинов!» – написала Кустова в соцсетях.

Александра Кустова — мастер спорта по прыжкам с трамплина, чемпионка России и неоднократный призёр международных соревнований. Участница двух зимних Олимпийских игр за сборную России: в 2018 и 2022 годах.

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