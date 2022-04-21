Биатлонистка Стина Нильссон выступит в командном спринте на чемпионате Швеции по лыжам

Шведская биатлонистка Стина Нильссон примет участие в командном спринте на чемпионате Швеции по лыжным гонкам.

Это будет первая лыжная гонка для Нильссон с 28 декабря 2019 года. Нильссон выступит в командном спринте с Анной Дювик и побежит первый этап гонки, Дювик — второй.

В таком же дуэте спортсменки уже выигрывали золотые медали чемпионата Швеции в командном спринте в 2019 году.

Напомним, в марте 2020 года 28-летняя лыжница Нильссон объявила о переходе в биатлон. На дебютном этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) шведка заняла 26-е и 22-е места в спринте и гонке преследования соответственно. Будучи лыжницей, Нильссон завоевала медаль Олимпиады-2018 в личном спринте, также она является двукратной чемпионкой мира.

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