Александр Большунов приболел перед встречей российских олимпийцев с Владимиром Путиным

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов приболел в преддверии встречи российских олимпийцев с президентом страны Владимиром Путиным. Об этом сообщил старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.

Встреча российских олимпийцев с Путиным запланирована на 26 апреля. Пока неизвестно, сможет ли Большунов принять участие в мероприятии.

«Александр Большунов сейчас немного приболел и находится у себя дома. Будет ли он на встрече (с Путиным. — Прим. «Чемпионата»)? Это решат компетентные органы. Александр вернётся в состав команды 15 мая, на нашем первом тренировочном сборе в Крыму», — приводит слова Бородавко «РИА Новости Спорт».

Как живёт олимпийский чемпион Александр Большунов: