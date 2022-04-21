Александр Большунов приболел перед встречей российских олимпийцев с Владимиром Путиным
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Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов приболел в преддверии встречи российских олимпийцев с президентом страны Владимиром Путиным. Об этом сообщил старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.
Встреча российских олимпийцев с Путиным запланирована на 26 апреля. Пока неизвестно, сможет ли Большунов принять участие в мероприятии.
«Александр Большунов сейчас немного приболел и находится у себя дома. Будет ли он на встрече (с Путиным. — Прим. «Чемпионата»)? Это решат компетентные органы. Александр вернётся в состав команды 15 мая, на нашем первом тренировочном сборе в Крыму», — приводит слова Бородавко «РИА Новости Спорт».
Как живёт олимпийский чемпион Александр Большунов:
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