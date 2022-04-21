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Лыжница Степанова ответила на вопрос, отвлекают ли её социальные сети от дела

Лыжница Степанова ответила на вопрос, отвлекают ли её социальные сети от дела
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Олимпийская чемпионка Игр в Пекине (Китай) в эстафете российская лыжница Вероника Степанова опубликовала новое видео в своём телеграм-канале. Она, работая на велотренажёре, ответила на вопрос, отвлекают ли её соцсети. Ранее спортсменку за чрезмерное увлечение соцсетями критиковала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

«Давайте поговорим об устойчивом мифе: «Социальные сети отвлекают от дела». Мы-то с вами знаем, что нет. Попробуем объяснить это тем поколениям, которые в социальных сетях не выросли. От чего они отвлекают? Заставляют расширять кругозор. Ни разу я не расстроилась или не смогла заснуть после общения в соцсетях.

Или возьмём такую вещь, как отстранение от международных соревнований или критика тренера. Я всё равно засну в 22:30.

Личные сообщения я не читаю или читаю очень редко. Прошу простить меня за это или понять. Меня бы это точно отвлекало», — сказала Степанова.

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