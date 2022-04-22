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Вероника Степанова: поменяла бы что-то в своей жизни? Ни слова, ни жеста, ни решения

Вероника Степанова: поменяла бы что-то в своей жизни? Ни слова, ни жеста, ни решения
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Вероника Степанова опубликовала философский пост в своих социальных сетях. Спортсменка рассказала, что не стала бы ничего менять в своей жизни, даже если бы у неё была такая возможность.

«Смотрю на себя тремя годами младше. Поменяла бы что-то в своей жизни? Ни слова, ни жеста, ни решения. Чтобы чего-то достигать, надо быть уверенной в себе и в своём выборе», — написала Вероника.

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам Вероника Степанова заработала 65 очков и заняла 60-е место в общем зачёте. Победу одержала другая россиянка Наталья Непряева (973 очка), опередившая американку Джессику Диггинс (818 очков) и шведку Эббу Андерссон (784 очка).

«Если медийность начнёт мешать Веронике Степановой, я вмешаюсь». Интервью с Егором Сориным «Если медийность начнёт мешать Веронике Степановой, я вмешаюсь». Интервью с Егором Сориным

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