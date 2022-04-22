Петтер Нортуг признался, что перенёс срочную операцию перед Олимпиадой-2022 в Пекине

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Петтер Нортуг рассказал, как перенёс срочную операцию по удалению аппендикса. По словам Нортуга, это случилось незадолго до начала зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай), где Петтер должен был отработать в роли комментатора для одного из норвежских телеканалов.

«Меня отвезли в больницу двое коллег. Помощь была оказана быстро, и в скором времени было установлено, что нужно было оперировать именно аппендикс», — приводит слова Нортуга TV2.

Петтер добавил, что за день до обострения ходил на лыжах и почувствовал необъяснимый дискомфорт. Он надеялся, что боль пройдёт сама по себе, но этого не случилось.

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