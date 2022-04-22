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Петтер Нортуг признался, что перенёс срочную операцию перед Олимпиадой-2022 в Пекине

Петтер Нортуг признался, что перенёс срочную операцию перед Олимпиадой-2022 в Пекине
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Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Петтер Нортуг рассказал, как перенёс срочную операцию по удалению аппендикса. По словам Нортуга, это случилось незадолго до начала зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай), где Петтер должен был отработать в роли комментатора для одного из норвежских телеканалов.

«Меня отвезли в больницу двое коллег. Помощь была оказана быстро, и в скором времени было установлено, что нужно было оперировать именно аппендикс», — приводит слова Нортуга TV2.

Петтер добавил, что за день до обострения ходил на лыжах и почувствовал необъяснимый дискомфорт. Он надеялся, что боль пройдёт сама по себе, но этого не случилось.

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