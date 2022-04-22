Жена Большунова показала 2-ю открытку от мужа с ОИ-2022 в Пекине. Она шла почти 2 месяца
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Бывшая российская лыжница Анна Большунова (в девичестве Жеребятьева), супруга трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова, опубликовала новое фото в своих соцсетях. На снимке Большунова держит вторую открытку, которую муж отправил ей с Олимпиады 2022 года в Пекине (Китай), проходившей с 4 по 20 февраля. По почтовым штемпелям видно, что открытка, отправленная 15 февраля, дошла 12 апреля.
«Привет! Сегодня я стал двукратным олимпийским чемпионом! Это великий день для нас!» — отмечается в сообщении на открытке.
«Ещё одна пришла», — подписала фото Большунова.
Фото: из личного архива анны большуновой
Ранее Анна Большунова показала первую открытку от мужа с ОИ-2022.
Новость по темеЖена Большунова показала открытку от мужа с ОИ-2022 в Пекине. Она дошла только вчера
Главные победы Александра Большунова в сезоне-2021/2022:
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