Жена Большунова показала 2-ю открытку от мужа с ОИ-2022 в Пекине. Она шла почти 2 месяца

Бывшая российская лыжница Анна Большунова (в девичестве Жеребятьева), супруга трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова, опубликовала новое фото в своих соцсетях. На снимке Большунова держит вторую открытку, которую муж отправил ей с Олимпиады 2022 года в Пекине (Китай), проходившей с 4 по 20 февраля. По почтовым штемпелям видно, что открытка, отправленная 15 февраля, дошла 12 апреля.

«Привет! Сегодня я стал двукратным олимпийским чемпионом! Это великий день для нас!» — отмечается в сообщении на открытке.

«Ещё одна пришла», — подписала фото Большунова.

Фото: из личного архива анны большуновой

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