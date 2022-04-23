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Анонсирована женская версия легендарного Турне четырёх трамплинов

Анонсирована женская версия легендарного Турне четырёх трамплинов
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Австрийская и немецкая лыжные ассоциации договорились с FIS о проведении с сезона-2023/2024 женского Турне четырёх трамплинов, сообщает DSV. За год оставшийся до первого старта женских соревнований необходимо решить все вопросы и обсудить условия вместе со всеми заинтересованными сторонами.

Планируется, что открытие женского турнира состоится в Гармиш-Партенкирхене в тот же день, когда мужские соревнования традиционно начнутся в Оберстдорфе. Этот немецкий город станет второй остановкой в женском турне.

Австрийская лыжная ассоциация пока только изучает возможные места для проведения соревнований, чтобы гарантировано, на долгосрочную перспективу, создать качественный аналог мужскому Турне четырёх трамплинов, которое существует уже 70 лет.

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