Йохауг — о дисквалификации за допинг: я плакала, плакала и плакала. Хотела бросить лыжи

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг рассказала, какие эмоции испытывала, после того как её отстранили от спорта за положительные допинг-пробы.

Напомним, в сентябре 2016 года в допинг-пробе спортсменки был обнаружен анаболический стероид под названием клостебол. Сама Йохауг уверяла, что запрещённый препарат попал в её организм с губной помадой, а точнее, с бальзамом для лечения губ. По словам спортсменки, этот бальзам дал ей врач сборной Норвегии.

«Самым большим спадом в моей карьере была, конечно, дисквалификация после допингового вердикта. В тот момент я больше всего хотела бросить лыжные гонки. Самым худшим было то, что я потеряла радость от тренировок. Несколько недель я вообще не носила лыжный комбинезон. Долгое время я мало спала. В основном я просто плакала, плакала, плакала и плакала. Во мне не было энергии, я была злой, очень злой. Я была не в себе. Я должна поблагодарить Нильса Якоба и Карштейна (жениха и брата. – Прим. «Чемпионата»), которые уговорили меня потренироваться», — приводит слова Йохауг TV2.