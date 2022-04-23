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Йохауг — о дисквалификации за допинг: я плакала, плакала и плакала. Хотела бросить лыжи

Йохауг — о дисквалификации за допинг: я плакала, плакала и плакала. Хотела бросить лыжи
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг рассказала, какие эмоции испытывала, после того как её отстранили от спорта за положительные допинг-пробы.

Напомним, в сентябре 2016 года в допинг-пробе спортсменки был обнаружен анаболический стероид под названием клостебол. Сама Йохауг уверяла, что запрещённый препарат попал в её организм с губной помадой, а точнее, с бальзамом для лечения губ. По словам спортсменки, этот бальзам дал ей врач сборной Норвегии.

«Самым большим спадом в моей карьере была, конечно, дисквалификация после допингового вердикта. В тот момент я больше всего хотела бросить лыжные гонки. Самым худшим было то, что я потеряла радость от тренировок. Несколько недель я вообще не носила лыжный комбинезон. Долгое время я мало спала. В основном я просто плакала, плакала, плакала и плакала. Во мне не было энергии, я была злой, очень злой. Я была не в себе. Я должна поблагодарить Нильса Якоба и Карштейна (жениха и брата. – Прим. «Чемпионата»), которые уговорили меня потренироваться», — приводит слова Йохауг TV2.

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