Йохауг — о возвращении после бана за допинг: доказывала всем, что не пытаюсь смошенничать

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг рассказала о триумфальном возвращении в спорт после дисквалификации за использование допинга.

На чемпионате мира 2019 года в Зеефельде (Германия) Терезе выиграла все дистанционные гонки.

«Моим самым большим достижением, вероятно, является победа на старте чемпионата мира в Зеефельде после дисквалификации за допинг. Тогда я оказывала на себя колоссальное давление.

За год до ЧМ я дважды приезжала в Зеефельд и дважды проводила там тестовые заезды. На самом деле у меня было где-то пять тестовых гонок. Я хорошо понимала, как действовать на разных участках трассы. Это золото принадлежало мне, я должна была его получить. Пришлось доказывать себе и всем остальным, что я не пытаюсь смошенничать. Ничто не смогло бы меня сломить», — приводит слова Йохауг TV2.