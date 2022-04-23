Ступак: проблемы начались после того, как я стала мамой. Сами понимаете, процесс нелёгкий

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак рассказала о травме, из-за которой пропустила концовку прошедшего сезона.

«Наше пребывание в санатории заканчивается. Скажу честно, я не думала, что это место так сильно меня наполнит. Более того, я не ожидала, что те восстановительные процедуры, которые я тут делала, дадут мне такой эффект.

Всё вместе помогает мне хотя бы начать бегать. Сейчас я могу бегать без проблем уже полтора часа. Дальше задача – 2, а потом уже избавиться совсем от тех проблем, которые беспокоят сейчас.

На самом деле, не хочу вдаваться в подробности, но эти проблемы начались после того, как я стала мамой. Сами понимаете, процесс не самый лёгкий. Хотя всё проходило хорошо, но мне не хватило знаний втянуться после родов мягко и плавно. Вот и расплачиваюсь теперь за то, что торопилась вернуться.

Процесс восстановления долгий, скорее даже постоянный, пока я в спорте. Но как круто видеть результаты уже сейчас», — написала Ступак в своих социальных сетях.