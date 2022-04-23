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«После тренировки можно и побаловаться». Юлия Ступак опубликовала забавное фото

«После тренировки можно и побаловаться». Юлия Ступак опубликовала забавное фото
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак опубликовала забавное фото в социальных сетях.

«После тренировки можно и побаловаться», — подписала снимок Ступак.

Фото: из личного архива Юлии Ступак

На Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) Ступак завоевала две медали: золото в эстафете и бронзу в командном спринте. Всего у сборной России по лыжным гонкам 11 наград: четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые.

Концовку сезона, в том числе чемпионат России в Сыктывкаре, Ступак пропустила из-за проблем со здоровьем, о которых рассказала ранее. Подготовку к сезону-2022/2023 Юлия начнёт в группе Юрия Бородавко, ранее лыжница тренировалась у немецкого специалиста Маркуса Крамера, который вынужденно покинул команду.

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