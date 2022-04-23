Определён кандидат на должность главного тренера женской сборной Норвегии по лыжным гонкам

29-летний специалист Эрик Бретен является главным кандидатом на пост главного тренера женской сборной Норвегии по лыжным гонкам. Он уже приглашён на собеседование с руководителями норвежской федерации.

Ранее появилась информация, что в основную женскую команду для подготовки к сезону-2022/2023 войдут Рагниль Хага, Юлье Мюре и Марте Скаанес. Бретен был личным тренером Хаги в прошлом сезоне.

Предыдущий тренер женской сборной Норвегии по лыжным гонкам Уле Мортен Иверсен покинул свой пост по окончании сезона.

Напомним, ранее бывший главный тренер мужской сборной Норвегии по лыжным гонкам Тронд Нистад отказался от предложения стать кандидатом на пост тренера женской команды. Причиной называются семейные обстоятельства. 51-летний наставник заявил, что у него нет возможности проводить 200 суток в год в разъездах, имея двух маленьких детей.

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