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Йохауг: большинство понятия не имеет, сколько тренировок и тяжёлой работы я вложила в себя

Йохауг: большинство понятия не имеет, сколько тренировок и тяжёлой работы я вложила в себя
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Титулованная норвежская лыжница Терезе Йохауг высказалась о своей репутации в мире лыжных гонок. Йохауг завершила спортивную карьеру после сезона-2021/2022.

«Я надеюсь, что люди запомнят меня как человека, который никогда не сдавался, человека, у которого хватило «мужества» и силы воли, чтобы пройти через бурю.

Думаю, многие люди понятия не имеют, сколько тренировок и тяжёлой работы я вложила в себя. Вы никогда не станете чемпионом мира, делая что-то наполовину. Такую работу нужно выполнять каждый день!» — приводит слова Йохауг TV2.

33-летняя Йохауг — четырёхкратная олимпийская чемпионка 2010 и 2022 годов, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте. Терезе специализировалась на дистанционных гонках.

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