Йохауг — о первой медали ЧМ: с самого старта казалось, что остальные едут слишком медленно

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг рассказала, как шло её становление в спорте.
«Я замечала, что после тяжёлых тренировок я всё больше и больше прогрессирую, и со временем поняла: у меня есть талант к лыжным гонкам. Прогресс шел семимильными шагами, и я добралась до сборов юниорской команды в Савалене. Среди прочих там был Петтер Нортуг.
В тестовых гонках я побеждала девушек, которые были на сборе. И подумала: вау, я опередила лыжниц юниорской сборной. Для меня это было очень значимо, и уже в следующем году я присоединилась к юношеской команде.
Мой прорыв случился на чемпионате мира в Саппоро в 2007 году, когда я завоевала бронзовую медаль в гонке на 30 км. Это было совершенно нереально. Помню, как с самого старта мне казалось, будто остальные едут слишком медленно.
Я представляла себе совершенно иной уровень и что все будут двигаться быстрее. В тот момент я поняла, что могу выдерживать конкуренцию с самыми лучшими девушками. После чемпионата мира в Японии появился «Кролик Duracell» (прозвище Йохауг. – Прим. «Чемпионата»). Это олицетворяло силу, скорость и, вероятно, меня как спортсменку», — приводит слова Йохауг TV2.
- 23 апреля 2022
-
14:47
-
14:02
-
13:45
-
13:35
-
12:59
-
12:52
-
12:34
-
12:04
-
11:38
-
11:19
-
09:36
-
00:31
-
00:17
- 22 апреля 2022
-
13:55
-
10:56
-
09:53
-
08:39
-
08:33
- 21 апреля 2022
-
20:27
-
15:49
-
14:47
-
13:40
-
13:25
-
10:02
-
09:09
- 20 апреля 2022
-
11:33
-
09:58
-
09:04
-
08:45
-
08:29
- 19 апреля 2022
-
16:10
-
13:30
-
10:10
- 18 апреля 2022
-
21:59
-
20:59