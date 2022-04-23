Йохауг — о первой медали ЧМ: с самого старта казалось, что остальные едут слишком медленно

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг рассказала, как шло её становление в спорте.

«Я замечала, что после тяжёлых тренировок я всё больше и больше прогрессирую, и со временем поняла: у меня есть талант к лыжным гонкам. Прогресс шел семимильными шагами, и я добралась до сборов юниорской команды в Савалене. Среди прочих там был Петтер Нортуг.

В тестовых гонках я побеждала девушек, которые были на сборе. И подумала: вау, я опередила лыжниц юниорской сборной. Для меня это было очень значимо, и уже в следующем году я присоединилась к юношеской команде.

Мой прорыв случился на чемпионате мира в Саппоро в 2007 году, когда я завоевала бронзовую медаль в гонке на 30 км. Это было совершенно нереально. Помню, как с самого старта мне казалось, будто остальные едут слишком медленно.

Я представляла себе совершенно иной уровень и что все будут двигаться быстрее. В тот момент я поняла, что могу выдерживать конкуренцию с самыми лучшими девушками. После чемпионата мира в Японии появился «Кролик Duracell» (прозвище Йохауг. – Прим. «Чемпионата»). Это олицетворяло силу, скорость и, вероятно, меня как спортсменку», — приводит слова Йохауг TV2.