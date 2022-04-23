Российская лыжница Наталья Мекрюкова вышла замуж за биатлониста Алексея Шевченко. Об этом сообщила биатлонистка Виктория Сливко у себя в социальных сетях, выложив фото со свадебного мероприятия пары.
«22.04.2022. Создание ещё одной счастливой семьи. Рада быть с вами в ваш самый важный день. День свадьбы», – написала Сливко, указав аккаунты Мекрюковой и Шевченко.
Фотография доступна в социальных сетях российской биатлонистки Виктории Сливко.
Мекрюковой 21 год, она является чемпионкой и серебряным призёром чемпионата России, а также бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира в спринте.
Шевченко 26 лет, он чемпион и призёр чемпионата России. Сейчас Алексей выступает в роли помощника тренера женской сборной России по биатлону.
Сергей Устюгов пробует себя в биатлоне:
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