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Иверсен высказался об отстранении российских лыжников от международных соревнований

Иверсен высказался об отстранении российских лыжников от международных соревнований
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Норвежский лыжник Эмиль Иверсен высказался об отстранении россиян от международных соревнований. По мнению норвежца, россияне вряд ли в ближайшее время смогут вернуться на международные соревнования.

«Не думаю, что они скоро вернутся. Все мои мысли о том, что все должны внести свой вклад в то, чтобы было труднее управлять Россией или быть её составляющей. Спорт является маленькой частью, но важной. Поэтому я надеюсь, что мы будем стоять на своём.

Каково будет восстанавливать доверие к россиянам, когда они вернутся? Пока сложно сказать, чем это всё закончится», — цитирует Эмиля Иверсена Dagbladet.

Из-за отстранения российские лыжники не могут участвовать в международных турнирах. Сезон они завершили на внутренних соревнованиях.

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