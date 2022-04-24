Марит Бьорген — Терезе Йохауг: добро пожаловать в учебники истории

Восьмикратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Марит Бьорген дала совет завершившей карьеру соотечественнице Терезе Йохауг.

«Скучаю ли я по соревнованиям? Я скучаю по окружению, но не по работе, необходимой для высоких результатов. Переломным моментом для Терезе, вероятно, станут каникулы, во время которых она сможет расслабиться и не думать о завтрашнем дне. Кроме того, у неё пока нет детей, поэтому Терезе важно насладиться свободой.

Теперь ты можешь (обращается к Терезе) спокойно уйти из спорта, у тебя была отличная карьера, добро пожаловать в учебники истории», — приводит слова Бьорген TV2.

33-летняя Йохауг — четырёхкратная олимпийская чемпионка 2010 и 2022 годов, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте. Терезе специализировалась на дистанционных гонках.

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